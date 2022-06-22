عبدالعزيز الفضلي



نظمت جمعية الكشافة الكويتية أول من أمس ندوة بعنوان «الحركة الكشفية الكويتية الى أين»، برعاية رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب ورئيس جمعية الكشافة النائب د.عبدالله الطريجي وحاضر فيها الرئيس الأسبق لجمعية الكشافة د.جعفر العريان وموجه عام التربية الكشفية بوزارة التربية والأمين العام للجمعية ابراهيم العيد وأدارها نائب رئيس الجمعية حسين المقصيد.



وتطرق العريان الى تاريخ الحركة الكشفية الكويتية منذ انطلاقتها عام 1936 وأهم المراحل التي مرت بها والانجازات التي حققتها على المستوى الخليجي والعربي والدولي وآخرها اقامة اكبر ملتقى كشفي عربي الشهر الماضي برعاية رئيس مجلس الأمة م.مرزوق الغانم اضافة الى نقل الاتحاد العربي لرواد الكشافة من لبنان الى الكويت بعد 38 عاما، مشيرا الى انه لكي تكتمل الصورة المشرفة لمسيرة الكشافة الكويتية فإني اطرح بعض الأمور المهمة وانني على ثقة تامة بانها ستنال اهتمام أعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة ومنها ضرورة تقييم العلاقة بين الجمعية و«التربية» واستثمارها للاستفادة من الطاقات الشبابية في المرحلتين المتوسطة والثانوية من خلال البرامج والانشطة الكشفية، مشددا على ضرورة التنسيق والتشاور مع «التربية» لإيجاد مقر دائم ومناسب على مدار العام للمخيم الكشفي بدلا من الكائن بمنطقة كبد ناهيك عن أهمية احياء الكشافة البحرية.