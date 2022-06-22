تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الحياتية الأستاذ الدكتور أحمد اللافي نظمت جمعية طلبة الكلية حفل التفوق والتخرج السنوي لدفعة 2020 فما فوق، وذلك بحضور العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.نواف الهاجري، ومساعد العميد للشؤون الطلابية في الكلية د.هنادي العبدالسلام وعدد من أعضاء هيئة التدريس والخريجين والفائقين الأربعاء 20 الجاري.



وبهذه المناسبة قدم أ.د.أحمد اللافي رسائل تشجيعية للخريجين والمتفوقين بأنهم أصبحوا أكثر مسؤولية واستقلالية، وأنهم مؤهلون وقادرون على أن يصنعوا مستقبلا مشرقا لأنفسهم وأهلهم ووطنهم، متمنيا أن تكون تجربتهم في «العلوم الحياتية» خير عون لهم في حياتهم العملية، مؤكدا أنه من خلال فترة الدراسة الطويلة في الكلية حصل جميع الخريجين على ثمرات الجد والاجتهاد والعلم والدراسة، مما جعلهم قادرين على السير على طريق النجاح والفلاح.



وأضاف أ.د.اللافي أن كلية العلوم الحياتية حافظت على أعلى درجات جودة التعليم والتعلم حتى في أشد الظروف، مشيرا إلى المساعدات التي قدمتها الكلية لأبنائها الطلبة والطالبات أثناء فترة جائحة كورونا، فقد تم توزيع اللوحات الرقمية (التابلت) على جميع الطلاب الراغبين بها، كما تمت مناقشة رسائل الماجستير في أيام الحظر الكلي في البلاد، والكثير من الفعاليات التي توطد علاقة الطالب بالكلية وترسخ مفهوم الانتماء، متمنيا للطلبة والطالبات التوفيق والسداد في حياتهم المستقبلية.



ومن جانبها، أعربت مساعد العميد للشؤون الطلابية في الكلية د.هنادي العبد السلام عن فخرها وسعادتها برؤية هذه الكوكبة من طلبة وطالبات الكلية وبتخرجهم وتفوقهم، حيث قطفوا ثمار جدهم واجتهادهم ومثابرتهم بعد مشوار مليء بالتحديات، متمنية لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية وأن تنتفع الكويت من علمهم.