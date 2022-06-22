وليد البسام: نسعى من خلال هذا المصرف إلى مساندة الأسر المتعففة وتخفيف أعباء الحياة المالية، ودعم احتياجاتهم الحياتية والمرضية والتعليمية



نفذت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مشروع مصرف الصدقات داخل الكويت، بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، والتي تسعى من خلاله إلى المساهمة في تنمية المجتمع، وتلبية احتياجاته بمختلف المجالات، وتقديم الدعم لمختلف الفئات، وذلك تنفيذاً لشروط الواقفين التي نصت عليها الحجج الوقفية لتفعيل دور الوقف في تنمية المجتمع وسد حاجات المحتاجين.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة العمليات والتمكين في نماء الخيرية وليد البسام: مشروع مصرف الصدقات يعد أحد المشاريع الوقفية الذي دأبت الأمانة العامة للأوقاف على طرحه سنوياً داخل الكويت، ويهدف إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة في القضاء على الفقر وتوفير الصحة الجيدة لمواجهة ظروف الحياة المعيشية داخل دولة الكويت، والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والتراحم في المجتمع الكويتي، وتحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق الأهداف الإنسانية في المجتمع الكويتي وقد استفاد من هذا المشروع خلال العام الحالي 1500 شخص من الأسر المتعففة والمسجلة لدى نماء الخيرية.



وبيَّن البسام أن نماء الخيرية تسعى من خلال هذا المصرف إلى مساندة الأسر المتعففة وتخفيف أعباء الحياة المالية، ودعم احتياجاتهم الحياتية والمرضية والتعليمية، وتقديم الحلول اللازمة لتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الأسر المتعففة داخل الكويت، وتخفيف الأعباء عنهم وسد حاجاتهم، وتأكيد أهمية التراحم والتكافل اللذين جبل عليها أهل الكويت في مساعدة المحتاجين وتعزيزهما.



وأشار البسام إلى أن الفئات التي تم استهدافها من هذا المشروع هم ضعاف الدخل، والأرامل والمطلقات والأسر المسجلة لدى نماء الخيرية، مبيناً أن هذا المشروع يأتي ترجمة لتوجيهات سمو أمير البلاد للارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وسد حاجات الأسر داخلياً، في خطوة نحو التوسع إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن احتضان الكويت لهذه المبادرات يأتي تأكيداً لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية حول العالم باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني.



وتابع البسام أن «نماء» تمضي قدماً في تحقيق رؤيتها الإستراتيجية الرامية نحو تفعيل دور الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية الحكومية والأهلية والخاصة، مشيراً إلى أن التنسيق والتعاون بين المانحين والمنفذين أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج بأفضل الطرق.



وتوجه البسام بخالص الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف على دورها الكبير والرائد داخل الكويت في دعم الأسر المتعففة، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية بين «نماء الخيرية» و«أمانة الأوقاف»، التي أثمرت مشاريع متميزة داخل الكويت.



وعبَّر البسام عن شكره وتقديره إلى أصحاب الأيادي البيضاء ولكل من يساهم في دعم الأنشطة والمشاريع الخيرية التي تطلق عن طريق نماء الخيرية سواء عبر وسائل التبرع المختلفة أو عن طريق الموقع الإلكتروني https://www.namaakw.net أو من خلال الزيارة في مقر نماء الخيرية بصباح السالم.