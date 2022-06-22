قالت الأكاديمية الصينية للعلوم، إن باحثين صينيين أبلغوا مؤخراً عن اكتشاف نوع جديد من أنواع الحمض النووي الريبي لنقل البكتيريا(tRNA)، يُمكن أن يساعد في تصنيع المضادات الحيوية.

واكتشف فريق بحثي من معهد شمال الغرب للبيئة الإيكولوجية والموارد، التابع للأكاديمية، اكتشف الحمض الريبي النووي tRNA-Asp-AUC من مجموعة عقدية (ستربتومايسيت) صحراوية سريعة النمو، حيث تمكّن من فك تشفير أكواد GAU، وإيجاد توصيف وظيفي لها.

وقال ليو قوان شيو، الباحث من المعهد المذكور، قائد الدراسة: "إن نتائج هذه الدراسة توفّر استراتيجية فعّالة لزيادة إنتاج المضادات الحيوية، وتوسيع مخزون المستقلبات النشطة بيولوجياً الجديدة التي تشتد الحاجة إليها والتي تنتجها هذه البكتيريا القيّمة".

ويُمكن أن تنتج الكائنات الحية الدقيقة في التربة مستقلبات ثانوية متنوعة، تتمتع بإمكانات كبيرة في إنتاج تخليق المضادات الحيوية.

وتعتبر الستربتومايسيت نوعاً من الكائنات الحية الدقيقة، يمكنها أن تنتج أنواعاً مختلفة من المستقلبات الثانوية ذات القيمة في العلاج السريري، وتربية الحيوانات وزراعة المحاصيل المقاومة للحشرات.

وقال ليو: "تؤسس نتائج الدراسة الجديدة نموذجاً جديداً من الاقتران غير الفعال للقاعدة المتذبذبة التي تتضمن أكواد GAU كاستراتيجية متطورة لتنظيم التعبير الجيني، وعلى وجه الخصوص، التخليق الحيوي للمضادات الحيوية".

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "أبحاث الأحماض النووية".