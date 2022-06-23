بعد 11 عاما من رفض عرضه في مصر، أعلن المؤلف محمد رجاء الموافقة أخيرا على عرض فيلم «القاهرة مكة»، بطولة الفنانة منى زكي، وإخراج هاني خليفة، والذي انتهى تصويره عام 2012.



وكتب رجاء عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «بعد أكتر من 11 سنة صبر وانتظار وسعي ومشاوير وجوايز سيناريو ومحاولات للإنتاج وعشم وإحباط، القاهرة مكة بطولة الفنانة منى زكي مع مجموعة من أهم النجوم وإنتاج محمد حفظي وإخراج هاني خليفة».



وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات الفنية وفاز بعدد من الجوائز منها جائزة «ساويرس لكتاب السيناريو الشباب» عام 2015، ويعد التعاون الرابع بين محمد رجاء والمخرج هاني خليفة بعد مسلسلات «فوق مستوى الشبهات» و«الحساب يجمع» ومسلسل «420 دقيقة» المنتظر عرضه قريبا.