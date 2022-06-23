إعداد: بداح العنزي



أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على تعديل قرار المجلس البلدي الصادر في سبتمبر 2019 بحظر التدخين في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة إلا في الاماكن المخصصة لذلك وفقا للاشتراطات والضوابط الواردة بقانون البيئة واللائحة التنفيذية كما جاء في قانون البيئة 422014 المادة (56).



وأحالت اللجنة اقتراح العضو السابق حمد المدلج بشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدة برسوم محددة الى الجهاز التنفيذي وكذلك الإدارة القانونية وذلك لإبداء الرأي، حيث ان اللائحة صدرت 2019 وقد مضى عليها ثلاث سنوات، كما احالت اللجنة طلب احدى شركات الخدمات الطبية بإعادة تخصيص قسيمة بمنطقة الجهراء بمساحة 6000م2 بغرض انشاء وتأسيس مستشفى أهلي بسعة 100 سرير وذلك لإبداء الرأي الفني والقانوني.



وأحالت اللجنة كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الى الجهاز التنفيذي والإدارة القانونية لإبداء الرأي القانوني وتزويد اللجنة بالآلية المعمول بها سابقا بشأن آلية التسميات.





