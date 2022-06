يواصل بيت التمويل الكويتي (بيتك) جهوده في حملة Keep it green لدعم المبادرات البيئية ضمن استراتيجية التنمية المستدامة.



وفي هذا الإطار، نظم «بيتك» فعالية خاصة للأطفال بمناسبة يوم البيئة العالمي للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة والتشجيع على الزراعة تحت عنوان «ورشة التلوين والزراعة من أجل الأرض» وسط مشاركة كبيرة.



وانطلقت الفعالية في كافيه «Smiling Seedz» بالتعاون مع شركتي «Seeds» و«Biohydro» في مجمع البروميناد، حيث شجعت على الزراعة، وكانت جميع الأدوات المستخدمة مصنوعة من مواد معاد تدويرها لإيصال رسالة مهمة للأطفال بأهمية الاستفادة من جميع الموارد في عملية إعادة التدوير للمحافظة على البيئة. ولاقت الفعالية استحسانا وإشادة من أهالي الأطفال المشاركين، حيث عبروا عن أهمية إقامة مثل هذه المبادرات والفعاليات التي تعزز نشر ثقافة التنمية المستدامة للبيئة ضمن التوجه العالمي في هذا الإطار.



يذكر ان «بيتك» نظم العديد من الفعاليات المتميزة ضمن Keep it Green، مثل المبادرة التي أقيمت في مول العاصمة بالتعاون مع Puff، حيث نجحت في المساهمة في جمع أكثر من 25 ألف علبة بلاستيك خلال 5 ساعات، وذلك لإعادة تدويرها، وكذلك وقع «بيتك» شراكة إستراتيجية مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لدعم حملة تشجير وتخضير مناطق الكويت.



ووقع «بيتك» شراكة استراتيجية مع مبادرة سدرة وفريق حلم أخضر التطوعي التي تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال التشجير والحد من الانبعاثات الكربونية، مثل منصة Carbon Offset التي صممتها «سدرة» والتي تعتبر أول منصة في الكويت يتم من خلالها الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق التشجير وإطلاق مشاريع بيئية أخرى مستقبلية. وشارك «بيتك» في دعم المرحلة الأولى من المشروع لزراعة 500 شجرة والعناية بها لمدة 3 سنوات وهو متوسط فترة العناية اللازمة بالشجرة لتصبح بعدها مكتفية ذاتيا.



كما شارك فريق «بيتك» التطوعي بالمساهمة في تنظيف جزيرة كبر، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وإدارة خفر السواحل. ويعتبر «بيتك» أول مؤسسة على مستوى القطاع الخاص تدعم مبادرة «أغريفاج» وهي مبادرة بسواعد شبابية كويتية تحول فضلات الخضار والفواكه الى سماد عضوي يغذي التربة. ويوفر «بيتك» 5 منتجات من بطاقات «بيتك» المصرفية البلاستيكية الذكية تتم صناعتها بنسبة 85.5% من مواد بلاستيكية معاد تدويرها ذات جودة ومتانة ومواصفات عالمية بأعلى معايير الاستدامة البيئية وحاصلة على شهادات اعتراف من جهات عالمية مختصة مثل شركة فيزا العالمية وشركة ماستركارد وشركة ايديميا لصناعة البطاقات.