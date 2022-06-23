محمد الجلاهمة



أمر مدير عام مديرية أمن الجهراء باحتجاز مواطن في العقد الثالث مواليد (١٩٩٢) لإتلافه متعمدا واجهة بنك محلي في منطقة القيروان وإحالته إلى الأدلة الجنائية للاشتباه في كونه بحالة غير طبيعية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أخطرت صباح امس عن اقتحام مركبة لواجهة بنك، وعلى الفور سارعت دوريات من الأمن العام والنجدة خشية أن تكون الواقعة سطوا أو سرقة بالعنف، إلا أنه تبين ان مشادة كلامية نشبت بين موظف وعميل، قام على اثرها العميل بالخروج وإتلاف واجهة البنك.



وبالاستماع إلى إفادة العميل قال إنه لم يقصد إتلاف واجهة البنك وإنما إيذاء الموظف!