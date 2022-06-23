محمد الجلاهمة



برأت المحكمة الكلية ضابطين من وزارة الداخلية من تهمة الاعتداء على مواطنين أثناء تأدية عملهما، وذلـك بـعـدمـا تحولت الحادثة إلى قضية اختصم فيها ثلاثة من المواطنين، وتمت تبرئة الضابطين وتغريم المواطنين الثلاثة بألف دينار لكل منهم.



ووفقا للمحامي عبدالله فازع المطيري الذي تم توكيله للدفاع عن أحد الضابطين، فإن المحكمة الكلية أصدرت حكمها بتبرئة الضابطين من تهمة الاعتداء، بل إدانة المواطنين الثلاثة، بالتهمة ذاتها، وذلك بعد تعديهم على الضابطين أثناء تأدية عملهما عندما أوقف الضابطان المواطنين عند قيادة أحدهم سيارة لاحظ الضابطان استهتار قائدها.



وجاء حكم المحكمة بعد الاستماع الى مرافعة دفاع الضابطين والتحقق من شهادة الشهود والاطلاع على تحقيقات النيابة.