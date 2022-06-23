أجريت أكثر من 3800 عملية أسنان تحت تأثير البنج العام منها 60% لأطفال احتياجات خاصة

رغم الصعوبات التي تواجهنا بعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه أصبح من أحب الأشياء لي

90 % من أطباء مركز «سمايل ديزاين» كويتيون من خريجي جامعات الدول المتقدمة

لدينا فريق متكامل لتقديم جميع العلاجات لذوي الاحتياجات من تركيبات وتقويم أو غيرهما

قبل البدء في علاج أي طفل من ذوي الاحتياجات نقوم بدراسة حالته تفصيلياً حتى نصل إلى طريقة علاج «آمنة» ومناسبة له

استطعنا الوصول إلى مرحلة الثقة مع أصحاب الهمم مما يسهل لنا عملية العلاج.. ويجب الاستمرار بالعلاج مع نفس الطبيب لكي يتعودوا عليه

أنا ضد ربط الأطفال لعلاج أسنانهم فهو يولد خوفاً شديداً لديهم.. وهناك أطفال من 1 إلى 2 يموتون في أميركا بسبب التهابات الأسنان

ضرورة بدء مراجعات الأطفال ذوي الهمم لعيادة الأسنان من عمر سنة.. ونقدم عروضاً علاجية خاصة لهم وأهاليهم بالاتفاق مع «الطموح»







أجرى اللقاء: عبدالكريم العبدالله

نصح استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في مركز «سمايل ديزاين للأسنان» د.يوسف العوضي الأهالي بالتأكد من أن الطبيب الذي يزورونه لعلاج أسنان أبنائهم حاصل على شهادات معتمدة ومختصة، وذلك لأن الوقت الحالي يشهد وجود بعض الأطباء يمارسون علاج أسنان الأطفال دون أن يكونوا متخصصين في ذلك، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل صحية للأطفال في عملية العلاج.

وذكر د.يوسف العوضي في لقاء خاص لـ «الأنباء» أن لدى المركز فريقا متكاملا، يقدم جميع أنواع العلاجات لذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة ما يتعلق بالتركيبات أو التقويم، إضافة إلى بقية علاجات الأسنان، لافتا إلى أن المركز مزود بغرف بنج عام مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم العلاجات المتكاملة.

وطالب بضرورة بدء مراجعات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لعيادة الأسنان من عمر سنة، فضلا عن الاستمرار بالعلاج مع نفس طبيب الأسنان لكي يتعودوا عليه، وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:





في البداية.. حدثنا لماذا اخترت تخصص أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ منذ بداية العمل في طب الأسنان، أحسست بأن أقرب تخصص إلى قلبي هو التعامل مع أصحاب الهمم مثل أحبائنا من «الداون - التوحد» وغيرهم من الأطفال الذين يعانون مشاكل صحية، وهذا الشيء جعلني أذهب في اتجاه هذا التخصص.







وهل علاج الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة صعب؟



٭ بعدما رأيت الصعوبة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية العلاج، زادني هذا الأمر عزيمة للتغلب على هذه المصاعب، وأصبح علاجهم اليوم من الأشياء التي أحبها وافرح بها، علما بأن دراستي وتخصصي في هذا الموضوع كان لحب العمل وعلاج أصحاب الهمم.



دراسة الحالة



ما الطريقة التي تتبعها في علاج ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ طبعا في البداية، وقبل كل شيء نقوم بدراسة الحالة قبل علاجها، حيث إن هناك حالات لديها تأخر في النمو العقلي، ومشاكل صحية أخرى مثل «الكبد - الكلى - القلب»، فضلا عن تأخر في النمو البدني، ويجب هنا معرفة قصة هذا البطل الذي سنقوم بعلاجه قبل البدء في عملية العلاج، من خلال الاطلاع على تقاريره الطبية، وذلك لنقوم بعملية العلاج بطريقة «آمنة».



ما طريقة العلاج لديكم في عيادة «سمايل ديزاين» لعلاج أصحاب الهمم؟



٭ طبعا، لدينا عدة طرق لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة، وهنا تأتي فائدة دراسة الحالة قبل علاجها، حيث إن هناك أطفالا لا يستطيعون ولا يتحملون العلاج أو الجلوس على الكرسي، فنقوم هنا بوضع «بنج عام» خفيف، لعلاج الأسنان جميعها، وهذا يشمل الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.



ميزة خاصة



ما الميزة التي تقدمونها لعلاج أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ لدينا فريق متكامل، ونقوم بجميع العلاجات لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل «التركيبات - التقويم» وبقية علاجات الأسنان، كما أن لدينا غرف بنج عامة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لنقوم بالعلاجات المتكاملة.



متى تنصح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بمراجعة العيادة؟



٭ يجب أن تبدأ مراجعاتهم لعيادة الأسنان من عمر سنة، فضلا عن أهمية الاستمرار في العلاج مع نفس طبيب الأسنان لكي يتعودوا عليه، وفي بعض الحالات يقوم الأهالي باصطحاب أبنائهم من أصحاب الهمم لعيادات الأسنان بأعمار كبيرة مما يترتب عليه مشاكل في الأسنان، الأمر الذي يستوجب عليه مراجعات دورية لطبيب الأسنان.



استخدام البنج



هل هناك أضرار للبنج العام على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ لا توجد أي أضرار على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة من البنج العام، علما أنه يستخدم في جميع التخصصات الطبية، وهو يستخدم للحاجة، بحيث نقوم بقياس الفائدة من الضرر، إذ نستخدمه في العلاج المتكامل لجميع الأسنان، فضلا عن استخدامه إذا وجدنا صعوبة في علاج الطفل على الكرسي، ويهمنا هذا الشيء لكي لا نتسبب في شعور الطفل بالخوف من طبيب الأسنان.



ونود أن نشير إلى أنه منذ عام 2009 وحتى اليوم، قمت بإجراء أكثر من 3800 عملية تحت تأثير البنج العام، بينها 60% لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجميع هذه العمليات تكللت بالنجاح ولله الحمد، ولم تحدث أي مشاكل صحية لا قدر الله لهم، وذلك لوجود أطباء متميزين وأجهزة وغرف متطورة.



بناء الثقة



ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم؟



٭ من أبرز الصعوبات التي تواجهنا أن يأتي الطفل من ذوي الهمم ويرفض العلاج، وهنا نجلس معه ونقوم بإقناعه لبدء علاجه، فإن اقتنع نقوم بعلاجه، وإن لم يقتنع نقوم بتأجيل جلسة العلاج، وبالنهاية ولله الحمد استطعنا الوصول إلى مرحلة الثقة بيننا كأطباء وبين أصحاب الهمم مما سهل لنا عملية العلاج، وهنا نؤكد أن هناك نقطة مهمة وهي أن الطفل يجب أن يتعود على الطبيب لتسهل عملية العلاج.



هل هناك عروض لديكم لعلاج أصحاب الهمم؟



٭ نعم، هناك اتفاقية مع نادي الطموح الرياضي ومنتسبيهم وعروض خاصة لهم ولأهاليهم للعلاج في مركز «سمايل ديزاين».



ماذا عن الخدمات التي تقدمها في عيادتك؟



٭ لدينا خدمات متكاملة لعلاج الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ولدينا طاقم طبي متكامل لعلاج جميع أفراد الأسرة من جراحين وأطباء متخصصين في التقويم والتركيبات، فضلا عن أطباء عامين للعلاج، هذا بالإضافة إلى أن 90 % من أطبائنا كويتيون ومبتعثون من وزارة الصحة للعديد من الدول المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا لدراسة التخصص.



فكرة مرفوضة



ما رأيك في نظرية ربط الطفل على كرسي الأسنان؟



٭ أنا ضد هذه الفكرة، وهي تولد خوفا شديدا لدى الطفل، ويجب تعويده على طبيب الأسنان والزيارات الدورية.



هل من الممكن أن يفقد الطفل حياته بسبب التهابات الأسنان؟



٭ نعم، حيث إن هناك أطفالا من 1 إلى 2 يموتون في أميركا بسبب التهابات الأسنان، حيث يحدث التهاب ومن ثم انتفاخ ومن ثم اختناق ويموت الطفل، كما أن الالتهاب ممكن أن يكون قريبا جدا من منطقة الدماغ ويسبب الوفاة، وهنا يجب علاج الالتهابات وخراج الأسنان بأسرع وقت.



هل الأسنان اللبنية مهمة للطفل؟



٭ نعم الأسنان اللبنية مهمة جداً، وهي تبقى مع الطفل إلى عمر 11 عاما، وننصح بالذهاب لطبيب أسنان يثقون به ويعرفون شهادته وترخيصه، وأيضا يجب عدم الالتفات إلى كلام الدواوين فيما يخص الأسنان وعلاجاتها لتجنب الأضرار التي تقع على الطفل.



ما هي احتياطاتكم لمنع العدوى؟



٭ بدأنا باستخدام أجهزة الشفط الخارجي للتقليل من العدوى، فضلا عن تعقيم الأجهزة والعيادات.



ماذا عن الغاز الضاحك؟



٭ نستخدم الغاز الضاحك لمن لديه خوف بسيط من علاج الأسنان، علما أن الغاز الضاحك ليس له أي آثار جانبية وهو آمن، وهو غاز يدخل الجسم عن طريق الأنف ويسبب راحة للشخص الذي يتلقى العلاج وهو يخفف من الآلام البنج و حدة العلاج.



كلمة أخيرة؟



٭ ننصح دائما الأهالي بالتأكد من الطبيب الذي يختارونه لعلاج أطفالهم، وذلك بأن يكون حاصلا على شهادات معتمدة ومختصة، إذ إن الوقت الحالي شهد وجود البعض من الأطباء الذين يمارسون تخصصا غير تخصصهم مما يترتب عليه مشاكل صحية للأطفال في عملية العلاج، ومثال على ذلك اضطررنا في العيادة لخلع أسنان كثيرة لأحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب علاج سابق من طبيب غير متخصص وصف له علاجات غير دقيقة، وهنا من الضروري اختيار الطبيب الأنسب والاطلاع على شهاداته وتراخيص مزاولة المهنة قبل زيارته.





دراسة خاصة



أوضح استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة د.يوسف العوضي أن تخصص علاج أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة يحتاج دراسة من 3- 4 سنوات بعد دراسة طب الأسنان للتخصص في هذا المجال.



التعارف والثقة



قال د.يوسف العوضي إن التعارف والتعاون بين طبيب الأسنان والطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مهم جدا لبناء الثقة في عملية العلاج.



د.يوسف العوضي.. والتخصص



من توجهه إلى دراسة الطب، حرص استشاري طب أسنان الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة د.يوسف العوضي على الاهتمام بالتخصص، لأهميته الكبرى في خدمة المرضى وتحقيق أفضل النتائج.



وقد تخرج د.العوضي في جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الأميركية، كما تخرج أيضا في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة، وهو حاصل على تخصص دقيق في علاج الاحتياجات الخاصة.