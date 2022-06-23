حنان عبدالمعبود



أكد رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد د.سليمان المزيدي أن السعة الجراحية الضخمة للمستشفى تعود لاحتوائه على 28 غرفة عمليات، ما يعد الرقم الأكبر في الكويت حاليا، مشيرا إلى إجراء ما لا يقل عن 1100 عملية جراحية خلال الـ 6 أشهر الماضية، وذلك يعود للجهود المبذولة من وزير الصحة د.خالد السعيد والوكيل د.مصطفى رضا ونظرة الوزارة إلى تطوير المستشفى.



وقال المزيدي إن غرف العمليات في المستشفى تتميز بكونها فريدة من نوعها وتخصيص كل غرفة لملاءمة تخصص جراحي معين مع إمكانية احتوائها على تخصصات أخرى عند الحاجة، منوها إلى وجود غرفة عمليات تعد الأولى من نوعها في العالم والتي تعمل بنظام التكامل «Easy Suite 4K» الفريد من نوعه والتي نفذتها شركة «OLYMPUS» الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المناظير الجراحية والرقمية الدقيقة حيث تحتوي على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصميم والتنفيذ والتجهيز في العالم ويمكن من خلال هذه الغرفة الاتصال ونقل المعلومات لأي مكان بالعالم وإمكانية نقل وقائع الجراحات مباشرة في المؤتمرات الطبية العالمية والاستعانة بالرأي الطبي الآخر من أي مكان في العالم ويستطيع الجراح التحكم بأغلب التجهيزات داخل هذه الغرفة بلمسة واحدة بالإضافة لأحدث تكنولوجيا جراحة المناظير 3D/4K، مبينا ان هذه الخطوة رائده وستنتج عنها نقلة استراتيجية نوعية في مجال تطوير الخدمات الطبية في الكويت وفق معايير عالمية وبأحدث الحلول الطبية.



وأضاف: يمتاز مستشفى جابر بتنوع التخصصات الجراحية من الجراحة العامة إلى العمليات التخصصية مثل جراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والولادة، والعظام وجراحات الأعصاب، وحتى الجراحات التجميلية، كما يمتاز بوجود الروبوت الجراحي، حاليا نحن قسم الجراحة العامة الوحيد في الكويت الذي يستخدم الروبوت، وأنجزنا أكثر من 50 حالة خلال أقل من 6 أشهر عن طريقه.



وبين أن المستشفى به غرفة خاصة للروبوت الجراحي والروبوتات عموما تستخدم في أماكن كثيرة في العالم خاصة في الدول المتقدمة.