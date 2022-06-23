تبدأ الحكومة السورية منح قروض تمويل تركيب واستخدام الطاقات المتجددة، وخصوصا الطاقة الشمسية، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.



ونقلت صحيفة الوطن عن مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف أنه بدأ قبول طلبات الاستفادة من الصندوق ومع بداية يوليو المقبل سيتم بدء منح التمويل لمختلف القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية على أن يتم تحديد أولويات المنح لهذه القطاعات بالتناغم مع التوجهات الحكومية، مرجحا أن تكون المساحة الأوسع من نشاط الصندوق وتمويله لمصلحة النشاط الزراعي بما يسهم في دعم الإنتاج لهذا القطاع.



وعن رأسمال الصندوق، بين أنه تم تمويله حاليا بسلفة مالية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 10 مليارات ليرة على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1% من فواتير كل المشتركين في قطاع الكهرباء و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).



وعن آلية منح التمويل، بين أنه يتم قبول الطلبات للراغبين في الاستفادة من الصندوق ويتم إجراء دراسة فنية ومنها كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه وطبيعة ملكية هذا السطح في حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك، وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج لموافقة المجلس البلدي أو المحافظة وبعدها يحال الطلب إلى المصرف، حيث تتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب وفي حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.



وعن دعم الفائدة، بين أنه يمكن أن يكون هناك خياران اما إن يتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة وإما يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.