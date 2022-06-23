أعلنت وزارة النقل السورية إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي بكامل طاقته واستئناف الملاحة فيه اعتبارا من اليوم الخميس، بعد نحو أسبوعين على تعطله بسبب القصف الإسرائيلي.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة انه «يمكن لجميع النواقل الجوية ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارا من هذا التاريخ، والمطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغلة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي.



كما نقلت الوكالة عن الشركة السورية للطيران إعلانها للمسافرين أن «جميع تذاكر السفر المحجوزة بدءا من تاريخ 23-6-2022 سارية المفعول وسيتم تنفيذ رحلاتها وفق مواعيدها المقررة دون أي تعديل».



وكان الاحتلال الاسرائيلي قصف مطار دمشق في 10 يونيو الجاري وأعلنت الوزارة حينها عن خروج المطار عن الخدمة نتيجة الأضرار الناجمة عن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمطار، وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة، حيث تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير، مع الإنارة الملاحية، وبرج المراقبة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت أيضا مبنى الصالة الثانية للمطار وتسبب بأضرار مادية، ونتيجة لهذه الأضرار تم تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعار آخر.