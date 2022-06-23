القاهرة - هالة عمران و(أ.ش.أ)



أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي توافق الرؤى المصرية - السعودية في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، امس، اجتماع الحكومة المصرية بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.



واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لمصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتعزيزا لأواصر الأخوة الوثيقة بينهما.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين، وذلك في ظل الإعلان عن عزم المملكة العربية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3210 لسنة 2017.



يأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضا إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.



من جهة اخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من تداول ببعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات تزعم افتتاح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعلان الوزارة افتتاح مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة، وأن الإعلانات المتداولة لكيانات غير تابعة للوزارة.



وأشارت إلى أن المدارس التابعة للوزارة وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية يبلغ عددها 8 مدارس، في تخصصات البترول والبتروكيماويات والنقل البحري، وتتم إتاحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة.