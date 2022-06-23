أكدت مديرة البرامج والأنشطة وعضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد على أنه في أولى الخطوات العلمية لتوثيق التنوع الحيوي في الكويت وبالتعاون مع منظمة «بيرد لايف انترناشيونال» وجمعية الحياة البرية في دولة فلسطين وبالشراكة مع المؤسسة الأم في بلجيكا وهولندا، وبعد زيارة مسؤولين من المؤسستين الى الكويت في مارس الماضي، تمكنت الجمعية من فتح صفحة خاصة للكويت لتوثيق التنوع الحيوي والحياة البرية https://kuwait.observation.org بهدف معرفة الأنواع التي تم تسجيلها سابقا وحتى هذه اللحظة.



وأشارت بهزاد إلى أنه يستدل من نتائج الصفحة بأن أول تسجيل للطيور في الكويت كان عام 1954 من قبل خبراء وعلماء الطيور العالميين حتى تاريخ 9 مارس الماضي، حين وصل للكويت المختص بالطيور المدير التنفيذي للحياة البرية الفلسطينية ورئيس شبكة شركاء «بيرد لايف انترناشيونال» في الشرق الاوسط عماد الاطرش، حيث وثق اكثر من 11 نوعا من الطيور في محمية الجهراء.



وأوضحت بهزاد أن جمعية حماية البيئة عقدت ندوة شملت اكثر من 80 خبيرا من الكويت والدول العربية في بداية يونيو الجاري وورشة عمل خاصة على مفاهيم المسح البيئي للتنوع الاحيائي والنباتي وعلاقتها بالمعايير العالمية، اضافة الى التعرف على الدخول وتسجيل حساب على البوابة الالكترونية observation.org وتحليل المادة العلمية للتنوع الاحيائي والنباتي، فضلا عن التعرف على مفاهيم المناطق المهمة للطيور وفق معايير «بيرد لايف انترناشيونال» والاتحاد العالمي لحماية الطيور، مضيفة: يعتزم فريق عمل البرامج والأنشطة وخبراء الجمعية وشركاؤها عقد الجلسة الثانية للخبراء الدوليين لتحليل نتائج البوابة الالكترونية للتنوع الحيوي للكويت Observation.org في يوليو المقبل لتحليل ودراسة نتائج الجلسة الأولى وما نتج عن جمع البيانات الكويتية منذ عام 1954.



من جانبه، أكد الأطرش أن هذه الصفحة العالمية تربو فيها اعداد الباحثين بالتنوع الحيوي على أكثر من 5 ملايين خبير ومختص عالمي وعربي وهي مجانية، ويستطيع كل باحث في التنوع الحيوي انشاء حساب له وتسجيل نوع الكائن الحي بالصورة والصوت والمعلومات الخاصة بحياته، وتعتبر قاعدة معلومات مهمة للباحث والمطلع في مجالات التنوع الاحيائي المختلفة فهي تسهل عملية البحث بالموقع أو بالنوع.



وبين الأطرش أنه تم تسجيل ما يقارب 391 صنفا من الطيور منذ عام 1954 ويليها عدد الفراشات المسجلة والثدييات والنباتات، وهذا يعكس اهتمام علماء وخبراء الطيور بالتنوع الحيوي في الكويت، مضيفا: خلال زيارة الخبراء الدوليين بدعوة من جمعية البيئة للكويت شهر مارس الماضي تمت التوثيق والتسجيل في مناطق عديدة منها ميناء الزور والجهراء والدوحة والوفرة والجزيرة الخضراء وغيرها من المناطق ذات الأهمية العالية للطيور.