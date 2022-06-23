تحديث اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء فصول بطيئي التعلم

إنشاء مركز متخصص باختبارات بطء التعلم



عبدالعزيز الفضلي



رفعت مديرة مدرسة أبوهريرة الابتدائية للبنين سلمى الربيع رئيسة اللجنة المنظمة للملتقى التربوي «تطوير منظومة فصول بطيئي التعلم» توصيات الملتقى الذي أقيم برعاية وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب وحضره لفيف من الميدان التربوي على رأسهم الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، وأعدته مشرفة الفصول الخاصة بدرية الظفيري إلى مدير عام منطقة الجهراء التعليمية بالإنابة حمد السعيد والذي قام بدوره برفعها إلى المسؤولين في وزارة التربية وتضمنت التوصيات مجموعة من النقاط المهمة التي من شأنها العمل على معالجة العديد من الأمور التي تخص فصول بطيئي التعلم وهي كالتالي:



1 ـ إعادة تفعيل العمل في مجلس التربية الخاصة وأمانته ليقوم بدوره حسب اللائحة التنفيذية.



2 ـ تحديث اللائحة التنفيذية لفصول بطيئي التعلم وتحديث موادها.



3 ـ وضع قائمة مرافقة للائحة التنفيذية تضم مواد العملية الواجب تدريسا في المرحلة المتوسطة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.



4 ـ دراسة إمكانية تدريس المواد العملية في المرحلة الابتدائية.



5 ـ عمل وثيقة خاصة لفصول بطيئي التعلم.



6 ـ إقرار بداية انضمام المتعلمين لفصول بطيئي التعلم من الصف الأول الابتدائي بدلا من الصف الثالث الابتدائي.



7 ـ وضع آلية مناسبة لنقل المعلمين من وإلى فصول بطيئي التعلم وبما لا يخالف ما جاء في اللائحة التنفيذية.



8 ـ إصدار قرار وزاري يحدد عدد المعلمين ومسمياتهم الوظيفية (معلم/ معلم مساعد) في فصول بطيئي التعلم حسب المادة العلمية أو العملية والشروط الموضوعة في اللائحة التنفيذية، مع وضع آلية واضحة لمهام الاثنين وطرق تقييمهما.



9 ـ إصدار قرار وزاري باستحداث منصب موجه تخاطب في المناطق التعليمية ليقوم بالإشراف على عمل معلمي التخاطب وليكون رئيسا مباشرا لهم.



10 ـ التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة التربية ممثلة بإدارة التطوير والتنمية لعقد برامج تدريبية تخصصية لمعلمي المواد العلمية والعملية العاملين في فصول بطيئي التعلم.



11 ـ تكليف إدارة التطوير والتنمية لتنظيم برامج تدريبية لكافة أعضاء الهيئة التعليمية بهدف إكسابهم المعرفة والخبرات اللازمة للكشف عن حالات بطء التعلم وكيفية التعامل معها.



12 ـ التنسيق مع وزارة التعليم العالي لابتعاث العدد اللازم من المعلمين والموجهين الفنيين بغرض.



التأهيل العالمي في مجال بطيئي التعلم.



13 ـ التنسيق مع قطاع التعليم الخاص والنوعي لإنشاء مركز متخصص باختبارات بطء التعلم.



14 ـ تشكيل فريق متخصص على مستوى المنطقة التعليمية الواحدة لتشخيص الحالات على أساس تقويم شامل من النواحي النفسية والتربوية والاجتماعية والطبية والتواصل اللغوي.



15 ـ إصدار قرار وزاري يشترط تقديم شهادة إثبات إعاقة تعليمية «بطء تعلم» من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للتسجيل في فصول بطيئي التعلم.



16 ـ تطوير البرامج المقدمة في مراكز رعاية المتعلمين لتتضمن برامج تعليمية خاصة بالطلبة بطيئي التعلم بالتعاون والتنسيق مع الموجهين الفنيين القائمين بالإشراف على فصول بطيئي التعلم.



17 ـ تكليف القطاع المختص بتشكيل لجان تأليف الكتب الخاصة بفصول بطيئي التعلم.



18 ـ تشجيع وتأهيل هذه الفئة للعمل الحرفي وذلك بالتنسيق مع المراكز الحكومية والأهلية وكذلك التسويق لما بعد مراحل الدراسة وتسليط الضوء على التسهيلات المقدمة لهم من الدولة.



19 ـ إضافة التوجيه الفني للتخاطب إلى الهيكل التنظيمي للمناطق التعليمية وتكليف إدارة التطوير والتنمية بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه.