قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جميع قادة الأحزاب في البرلمان الفرنسي الجديد متفقون على ضرورة تجنب الجمود السياسي، مضيفا أنه سيعمل على تشكيل أغلبية خلال الأسابيع المقبلة.



وأكد ماكرون في أول خطاب له إلى الفرنسيين عقب «صدمة» نتائج الانتخابات التشريعية التي خسر فيها معسكره أغلبيته المطلقة، إنه يجب إبرام اتفاقات جديدة بين الأحزاب وإن صناع القرار السياسي بحاجة الآن إلى التوصل إلى حلول وسط.



ورفض الرئيس الفرنسي فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية يعتبرها «غير مبررة حتى الآن» للخروج من الأزمة الناجمة عن الانتخابات التشريعية، معلنا أن جماعات المعارضة أشارت إلى استعدادها للعمل مع حكومته بشأن «مواضيع رئيسية».