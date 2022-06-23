استفاق الأفغانيون صباح أمس على زلزال قوي راح ضحيته أكثر من ألف أفغاني فيما أصيب أكثر من 1500 وسط توقعات بارتفاع الحصيلة، بحسبما صرح مسؤولون في إدارة الكوارث.



وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية على الأرض.



وقال صلاح الدين أيوبي المسؤول بوزارة الداخلية إن طائرات هيليكوبتر نشرت في إطار جهود الإنقاذ لتسهيل الوصول للجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء، وأضاف «من المرجح أن يرتفع عدد القتلى لأن بعض القرى تقع في مناطق نائية في الجبال».



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال هو الأسوأ منذ 2002 ووقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان قرب الحدود مع باكستان.



وصرح محمد أمين حذيفة مدير الإعلام والثقافة في إقليم بكتيكا لـ «رويترز»: «ألف قتيل و1500 جريح وهذا العدد قد يرتفع. وفقدت أسر كثيرة. ونقل المصابون إلى كابول وكرديز».



وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على تويتر إن الهزة شعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند.



وقدر المركز قوة الزلزال عند 6.1 درجات على الرغم من أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قالت إنها بلغت 5.9 درجات.



وقال أيوبي إن معظم الوفيات المؤكدة كانت في إقليم بكتيكا بشرق أفغانستان حيث قتل 255 شخصا وأصيب أكثر من 200، وأضاف أن 25 قتلوا في إقليم خوست وأصيب 90 ونقلوا لمستشفيات.



وأعلن محمد حسن أخوند، رئيس وزراء أفغانستان، تخصيص مليار أفغاني (عملة أفغانستان) لدعم أسر ضحايا الزلزال في إقليمي باكتيكا وخوست.



وذكرت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية أن لجنة مؤلفة من كبار المسؤولين ستبدأ قريبا عملية توزيع المساعدات.



وأعلن مولوي شرف الدين مسلم، نائب وزير الدولة لإدارة الكوارث، أن أفغانستان ستستغل كل مواردها لمساعدة العائلات والمتضررين في هذه الكارثة الطبيعية.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أفغانستان طلبت من وكالات الإغاثة المساعدة في جهود الإنقاذ، وإنه جرى إرسال فرق إلى المناطق المنكوبة.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية إنهم سيرحبون بأي مساعدات من أي منظمة دولية، وقالت باكستان المجاورة إنها تعمل على تقديم المساعدات.



وكتب مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان توماس نيكلاسون على تويتر «يراقب الاتحاد الوضع، وهو على استعداد للتنسيق وتقديم المساعدات الطارئة».



هذا وأعربت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الشعب الأفغاني في ضحايا الزلزال، وعبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الشعب الأفغاني وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.