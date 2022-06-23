انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من تصوير أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان "حفلة".

صورت أغنية "حفلة" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، واستغرق التصوير يومين، اليوم الأول داخل الاستديو، واليوم الأخر على البحر، وسط أجواء حماسية توحي بمفاجأة كبيرة للجمهور في الوطن العربي.

وتحمل أغنية "حفلة" النمط الموسيقي الإيقاعي السريع، وتُقدم نوال الزغبي ستايل غنائي جديد عليها، وتحمل الأغنية كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم.

ومن المقرر طرح أغنية "حفلة" خلال الأيام المقبلة على مجموعة كبيرة من وسائل التواصل الاجتماعي.