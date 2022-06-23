أعلنت شركة نوفارتس ،عملاق الأدوية السويسرية، عن خططها لاستثمار 250 مليون دولار على مدار خمس سنوات لإحراز تقدم في أبحاث العلاجات الجديدة وتطويرها لمكافحة الأمراض الاستوائية المهملة والملاريا.

وتشمل الخطة الممتدة على مدار خمس سنوات من 2021 إلى 2025، مئة مليون دولار للبحث والتطوير بشأن أمراض شاغاس والليشمانيات والضنك وخفيات الأبواغ، بالإضافة إلى 150 مليون دولار للجيل المقبل من مضادات الملاريا وتركيبة جديدة للرضع الذين تبلغ أوزانهم أقل من خمسة كيلوجرامات ومصابين بالملاريا.

وقال الرئيس التنفيذي لنوفارتس، فاس ناراسيمهان، "اليوم بتبني إعلان كيجالي والتعهد باستثمار 250 مليون دولار، نهدف إلى تسريع التقدم باتجاه القضاء على هذه الأمراض التي مازالت تسبب في المعاناة والوصم لملايين من الأشخاص حول العالم".

يشار إلى أن إعلان كيجالي بشأن الأمراض الاستوائية المهملة هو إعلان سياسي رفيع المستوى يرمي إلى حشد الإرادة السياسية لتحقيق الأهداف المحددة من جانب منظمة الصحة العالمية.

وقالت نوفارتس في بيان إنه يوجد في أنحاء العالم 7ر1 مليار شخص يعانون من الأمراض الاستوائية المهملة التي غالبا ما تؤثر على المجتمعات الفقيرة.