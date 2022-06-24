محمد راتب



تم تشكيل مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية برئاسة م.عبدالله عبد الرضا علي، ومصطفى العوض نائبا للرئيس، وعبدالله الدويهيس أمينا للسر، وحبيب المطوع أمينا للصندوق، وعضوية كل من يعقوب المسباح، وهيا المقرون، وفيصل المحفوظ، ومطلق السويلم، وم.عبدالعزيز المهيليج.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية م.عبدالله عبد الرضا علي إن المجلس الحالي يتميز بأعضاء يمتلكون خبرات سابقة وآخرين لديهم رؤى جديدة تتقاطع مع توجهات المجلس في الفترة المقبلة النهوض بمختلف المجالات بعد حالة من الركود.



وأضاف أن العمل الجماعي سيكون شعار المرحلة المقبلة مع تحسين واقع الخدمات والانفتاح على تطلعات المساهمين، والاستماع إلى آرائهم، وتطبيق قواعد الإدارة الناجحة للوصول إلى بيئة عمل تكاملية يعمل فيها الجميع بروح الفريق الواحد للوصول إلى هدف واحد هو النهوض بالعمل التعاوني في جمعية الشعب التعاونية.



وتابع: سنعمل على تحسين الواقع الاستثماري والتسويقي وإطلاق المهرجانات المتنوعة بخصومات كبيرة، وتعزيز الأنشطة الاجتماعية، وتحويل صيف 2022 إلى فرصة للتقارب أكثر مع المساهمين وتحقيق تطلعاتهم من خلال مجموعة من الفعاليات وتنظيم الرحلات.