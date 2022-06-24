وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى، قال في مقدمة السؤال الأول، يشهد العالم حالة طوارئ غذائية في ظل تناقص ملحوظ في السنوات الأخيرة في إنتاج الغذاء بسبب التغيرات المناخية وندرة المياه والتوترات العالمية بما يستلزم مضاعفة الجهود الحكومية من أجل ضمان الأمن الغذائي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع بما يتساوى مع معدلات الطلب المحلي ولما كانت المادتان رقما (20 و21) من الدستور تنصان على مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج وحسن استغلال الموارد. وطالب تزويده وإفادته بالآتي:1- ما المنتجات التي تحقق الكويت فيها الاكتفاء الذاتي؟ وما نسبة هذه المنتجات مقارنة بالمنتجات التي نعتمد فيها على الاستيراد من الخارج؟2- هل هناك إحصائية لنسبة إسهام الحيازات الزراعية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الإحصائية.3- ما الخطط المتبعة لرفع القدرة الإنتاجية للحيازات الزراعية والتوسع في الاستزراع وتوفير المياه الصالحة للري؟4- هل هناك خطة لتوفير الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الخطة مع بيان المعوقات -إن وجدت.5- هل هناك مزارع وحيازات زراعية غير مستغلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد تلك الخيارات مع بيان الإجراءات المتخذة في هذا الشأن. وقال المضف في مقدمة السؤال الثاني إنه نظرا لترشيح الكويت الدكتور خالد مهدي لرئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» الذي يضم (177) بلدا عضوا، وفي وقت تلوح في الأفق أزمة غذاء عالمية، فيرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:1- ما معايير ترشيح الكويت وممثلها لرئاسة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية؟ وعلى أي أساس اختير الدكتور خالد مهدي ممثلا للكويت؟2- من المسؤول عن ترشيح ممثل الكويت في رئاسة الصندوق؟3- هل هناك أسماء تقدمت للترشيح لتمثيل الكويت برئاسة الصندوق واستبعدت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى إفادتي بأسماء المستبعدين وأسباب الاستبعاد.4- كم إجمالي الدعم الذي قدمته الكويت للصندوق الدولي للتنمية الزراعية خلال السنوات العشر الماضية مع تفاصيل الدعم لكل سنة على حدة؟