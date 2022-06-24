فيصل المسلم: خطاب سمو ولي العهد وطني واستثنائي حمل مضامين كبيرة رسّخت حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به

رشيد الفعم



بينما وافقت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية أمس، على 45 مشروعا بربط ميزانيات جهات حكومية ملحقة ومستقلة، علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية أن لجنة الميزانيات تحتاج أسبوعا لرفع تقريرها، تمهيدا للتنسيق مع الحكومة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لإقرارها، وقال عضو اللجنة النائب د. بدر الملا لـ «الأنباء» إنه تم الانتهاء من التصويت على جميع الميزانيات وإن رئيس اللجنة سيرفع تقريره إلى المجلس.



على صعيد متصل، دعا النائب السابق د.فيصل المسلم في كلمته بديوان النائب خالد العتيبي أمس الأول، إلى توحيد الجهود ورص الصفوف، وأن يكون العمل السياسي جماعيا من خلال كتل سياسية برلمانية ببرامج تؤدي واجب الوطن والشعب. ووصف المسلم خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بـ«الوطني والاستثنائي والذي حمل مضامين كبيرة» رسخت حفاظ القيادة على الدستور والتمسك به وعدم المساس به أو تعديله أو تنقيحه، مثمنا في الوقت نفسه استجابة القيادة السياسية الرائعة والسريعة لمطالب الشعب، ومشيدا بإعلان سموه عدم التدخل في انتخابات مجلس الأمة ورئاسته ولجانه، معتبرا ذلك سابقة تاريخية.

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