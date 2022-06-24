الدعاء بظهر الغيب



ما المقصود بالدعاء بظهر الغيب؟



٭ المقصود الدعاء للغائب سواء سبقك الى رحمة الله ولكنه غائب عنك، يقول تعالى: (والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (الحشر: 10).



وقوله تعالى: (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (محمد: 19)، وكذلك دعوة أبي الانبياء إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى (ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب) (ابراهيم: 41).



التسليم في الصلاة



هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في التسليم: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته»؟



٭ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



الأحق بالإمامة



من هو الأحق بالإمامة في الصلاة؟



٭ الاحق بالإمامة في الصلاة هو الاقرأ لكتاب الله، لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم»؛ يعني أحفظهم لكتاب الله، فإذا كانوا سواء في القراءة فالأعلم بالسنة ثم أكبرهم سنا.



ترجيح الفقيه ملزم لنفسه



هل ترجيح المفتي أو الفقيه ملزم للمستفتين ام انه استشاري؟



٭ ترجيح الفقيه ملزم لنفسه، فعندما يسألني شخص عن رأي في قضية ما ويطلب مني الترجيح اطمئنانا لي او حسب التغير السائد: «وما الاحسن والافضل في تلك الاحوال لأني محتار؟» عندئذ اعطيه ترجيحي الشخصي واقول له: قول فلان هو الاحسن والافضل، وبالتالي فالمستفتي يطمئن لأنه يسأل متخصصا.