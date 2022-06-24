قال الله جلّ جلاله: (واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا).



من أعظم وسائل الثبات والتغيير: التمسك بالقرآن الكريم.. تلاوة.. تدبرا.. حفظا.. عملا.. تشافيا.. تعلما.. تعليما.. تحكيما.. دستورا.. منهاج حياة..



(ولن تجد من دونه ملتحدا) إن تعدد الاستفادة من القرآن الكريم لا يعني أن القرآن قد تبدلت كلماته او نقص منها شيء او زيد فيه كلمات، انما القرآن هو هو يحمل كل هذه المعاني والمقاصد وزيادة.



احرص ايها المسلم ان تكون قريبا من القرآن الكريم في كل وقت حتى تتجدد عطاياه ويتجدد ايمانك معه.



اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.