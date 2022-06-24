أكدت جمعية الصحافيين الكويتية إيمانها المطلق بمضامين خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نــواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، والذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، حول الوضـــع السياسي الذي تمر به البلاد من خلال التأكيد على العلاقــــة المتزنــــة التي تربط السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقا لما نصت عليــه الـمادة 50 من الدستور.



وثمنت الجمعية مضامين هذا الخطاب التاريخي الذي أكد بما لا يدع مجالا للشك حرص القيادة السياسية على الالتزام بالدستور واحترام مواده وسلامة البلد ووحدة جبهته الداخلية.



كما تقدر جمعية الصحافيين عاليا ما جاء في الخطاب من التزام بضرورة معالجة الإخفاقات التي واكبت عمل السلطتين وأدت إلى أزمة سياسية عاشتها البلاد وتسببت في تعطيل كثير من مشاريع التنمية.



والأسرة الصحافية الكويتية تدعو الله عز وجل أن يحفظ الكويت وصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وأن يعينهم على قيادة البلاد والشعب إلى مستقبل أفضل.