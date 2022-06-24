طورت أربع طالبات مصريات خرسانة ذاتية الإضاءة قادرة على امتصاص الطاقة الشمسية والإنارة ليلا، في مسعى لإنتاج مواد بناء صديقة للبيئة.

وقالت الطالبات في قسم التشييد بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مشروع تخرجهن يهدف إلى خدمة أهداف الاستدامة.

وتحافظ الخرسانة الجديدة على الخصائص نفسها التي تتمتع بها المادة الخرسانية العادية، ولكن مع وجود إضافات تمنحها القدرة على الإضاءة، كما توضح الطالبة زينب محمود أن «الخرسانة ذاتية الإضاءة هي خرسانة عادية لكن تبقى فيها إضافات تعطيها خاصية الإضاءة، بالتالي الخرسانة لديها قابلية في وجود ضوء الشمس أو الضوء بحيث تتأثر بهذا الضوء وتخزنه وعندما يختفي الضوء، تشع الضوء من نفسها».