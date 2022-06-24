شاركت نجمة بوليوود شيفاليكا أوبيروي في حملة ترويجية لفيلمها الجديد Khuda Haafiz Chapter 2 وذلك في مدينة مومباي



الهندية. ويشارك أوبيروي بطولة الفيلم كل من فيديوت جموال، ودانيش حسين، ومن تأليف وإخراج فاروق كبير، وتم تصوير جزء من أحداثه في مصر حيث وقعت بعض المطاردات في منطقة الأهرامات.



وتدور قصة الفيلم حول شخصـيـتـــي «سـمـيـــر» و«نرجس»، فبعد التغلب على كل الصعاب في حياتهما، يجدان شعاعا من الأمل والتفاؤل عندما تدخل طفلتهما المتبناة نانديني حياتهما، وتكتمل أسرتهم لتصبح سعيدة لفترة ما، لكن سعادتهم لم تدم طويلا، حيث تختفي نانديني في ظروف غامضة ويبدأ سمير في البحث عنها وسط أجواء من الإثارة والأكشن.