القاهرة - هناء السيد



مثلت المجلس الأعلى للتخطيط انوار وليد الزيد في الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر السفير حازم خيرت، ومشاركة ممثلي الجهات المعنية بالتنمية المستدامة بالدول العربية



وقد عقدت جامعة الدول العربية (إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي) الاجتماع الحادي عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.



وقال السفير حازم خيرت، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع «إن منطقتنا العربية من بين أكثر مناطق العالم عرضة، وتأثرا بتغير المناخ وما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية على تحسين جودة حياة المواطن العربي».



وأضاف أن استضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في نوفمبر من العام الحالي فرصة مواتية لحشد الجهود لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الانبعاثات أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل، وتكنولوجيا، وبناء قدرات.



وثمن خيرت، التعاون المثمر مع الجامعة العربية في تنظيم «الأسبوع العربي للتنمية المستدامة» على مدار ثلاث نسخ متتالية برعاية كريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بما يعكس دعم القيادة السياسية لقضايا التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.



من جانبها، قالت مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية الوزير مفوض ندى العجيزي، في كلمتها، إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة وفي مقدمتها بندا حول «القضاء على الجوع في المنطقة العربية» إلى جانب عدد من البنود منها «الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة» و«آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية» و«تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات» و«آثار جائحة كوفيد- 19 على تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية» و«الأسبوع العربي للتنمية المستدامة»، و«المبادرة العربية للاستدامة»، و«اليوم العربي للاستدامة»، «وشراكات فاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030»، إلى جانب عروض حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.