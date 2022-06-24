القاهرة - سامي عبدالفتاح



يبقى الحال على ماهو عليه في سباق الصدارة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بعد ان خاض ثلاثي المقدمة الجولة الـ 22، حيث رفع الزمالك رصيده في صدارة الترتيب إلى 48 نقطة بعد فوزه على البنك الأهلي 2-1، وتفوق بيراميدز على ايسترن كومباني بثلاثية نظيفة ليصل إلى 46 نقطة، فيما أفلت الأهلي من فخ غزل المحلة 2-1 ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، وتبقى له ثلاث مباريات مؤجلة بتسع نقاط.



في ستاد السلام اقتنص الأهلي، فوزا صعبا على ضيفه غزل المحلة بنتيجة 2-1، حيث تقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي أفشة من ضربة جزاء (12)، وتعادل حميد ماو للمحلة (58)، وخطف محمد شريف هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 90+2، ليبقى رصيد غزل المحلة عند 25 نقطة في المركز 11.



كما انتزع الزمالك فوزا صعبا على حساب مضيفه البنك الأهلي بنتيجة (2-1)، حيث تقدم البنك الأهلي (55) من ضربة جزاء عن طريق عاصم صلاح، لكن الزمالك أدرك التعادل عن طريق التونسي سيف الدين الجزيري (72)، ثم أضاف الجزيري الهدف الثاني (86).



وفي ثالث المواجهات، لم يجد بيراميدز أي صعوبة في التفوق على ايسترن كومباني 3-0، ليزيد متاعبه في المركز الأخير.