احمد خميس

في الوقت الذي أعلنت قوة الإطفاء العام أنها اعتمدت كشوفات الترقيات الخاصة بالضباط وضباط الصف والتي شملت 350 عسكرياً من مختلف الرتب وذلك استكمالاً لحركة الترقيات التي تم اعتمادها أخيراً لعدد من الدفعات، حصلت "الأنباء" على اسماء الضباط المرقين الى رتبتي عقيد ومقدم وجهات عملهم حيث بلغ عددهم 109.

هذا ، وجاءت هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف، وبمتابعة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وتقديراً للدور الكبير الذي يبذله منتسبو قوة الإطفاء العام في حماية الأرواح والممتلكات وما يحظون به من رعاية واهتمام من قبل القيادة السياسية المتمثلة في صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.