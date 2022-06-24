رغم الاتجاه المتزايد نحو ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات الخاصة، إلا أن الكثير من الأشخاص يبدأون مشروعاتهم معتقدين أنهم سيجنون أموالاً ضخمة بسرعة، لكنهم يكتشفون أن تحقيق الأرباح من وراء مشروعاتهم ليس بالسهولة التي كانوا يعتقدونها.

وفي الواقع تفشل الكثير من الشركات الناشئة في السنوات الأولى من التأسيس بسبب سوء التخطيط والتوقعات المبالغ بها، ولتجنب هذا المصير نسرد فيما يلي 9 نصائح لتأسيس مشروع تجاري ناجح.

1- التنظيم

- حتى يؤسس رائد الأعمال مشروعاً ناجحاً، فإنه يحتاج أن يكون منظماً، فالتنظيم سيساعده على إنجاز المهام اللازمة، ومن أفضل الطرق للقيام بذلك هي إنشاء قائمة بالمهام يومياً، وبمجرد إنجاز مهمة ما، يقوم رائد الأعمال بإزالتها أو شطبها من القائمة، فسوف يضمن ذلك عدم نسيان أي مهمة ضرورية لنجاح المشروع التجاري.

2- الاحتفاظ بسجلات مفصلة

- تحتفظ كافة الشركات الناجحة بسجلات مفصلة، فذلك يساعد رائد الأعمال على معرفة وضع الشركة المالي، والتحديات المحتملة التي قد تواجهها، وسيمنحه ذلك الوقت الكافي لوضع استراتيجيات للتغلب على هذه التحديات.

- تختار معظم الشركات الاحتفاظ بنسختين من السجلات، إحداهما ورقية، وأخرى احتياطية عبر السحابة، فذلك يضمن عدم ضياع البيانات المهمة.

3- تحليل المنافسين

- لا يمكن لرائد الأعمال أن يحقق النجاح دون دراسة الشركات المنافسة والتعلم منها، فمن الممكن أن يكون المنافسون يقومون بشيء بشكل صحيح، ويمكن أن تزداد أرباح رائد الأعمال إذا ما طبقه.

- تختلف طريقة تحليل المنافسين من قطاع لآخر، فإذا كان رائد الأعمال يمتلك مطعماً على سبيل المثال من الممكن أن يتناول العشاء في مطاعم المنافسين، وأن يسأل الزبائن عن آرائهم.

4- فهم المخاطر والمكافآت

- يكمن مفتاح النجاح في المخاطرة المحسوبة التي تساعد على نمو الشركة، ومن المهم أن يسأل رائد الأعمال نفسه عن الجوانب السلبية في المخاطرة، لأن الإجابة عن هذا السؤال ستساعده على الاستعداد، ومعرفة نوع المخاطر المحسوبة التي يمكنها زيادة أرباحه.

5- كن مبدعاً

- من المهم أن يبحث رائد الأعمال دائماً عن طرق تمكنه من تحسين عمله، والتميز عن المنافسين، وأن يقر أنه لا يعرف كل شيء، ويكون منفتحاً على الأفكار الجديدة، والطرق المختلفة للعمل.

6- الحفاظ على التركيز

- ليس معنى أن رائد الأعمال أسس مشروعه التجاري، أنه سيبدأ في تحقيق الأرباح على الفور، فالأمر يستغرق وقتاً لإعلام الناس بهوية العلامة التجارية، وما تقدمه، لذلك من المهم أن يركز رائد الأعمال على تحقيق الأهداف قصيرة الأجل في هذه المرحلة.

7- الاستعداد لبعض التضحيات

- تنطوي الفترة التي تسبق تأسيس مشروع تجاري على الكثير من العمل المرهق، ولا يتوقف الأمر عند هذه الفترة، فبعد تأسيس المشروع يحتاج رواد الأعمال في كثير من الأحيان لتخصيص المزيد من الوقت للعمل، ويعني ذلك قضاء وقت أقل مع العائلة والأصدقاء، ويعد ذلك من بين التضحيات التي يجب أن يستعد رواد الأعمال لتقديمها إذا ما أرادوا نجاح مشروعاتهم.

8- تقديم خدمة عملاء رائعة

- تنسى الكثير من الشركات الناجحة مدى أهمية تقديم خدمة عملاء رائعة، رغم أنه كلما قدمت الشركة خدمة عملاء أفضل لعملائها، فمن المحتمل أن يكرر العملاء تجربة الشراء منها في كل مرة يحتاجون إلى منتجاتهم، بدلاً من الذهاب إلى المنافسين.

9- التحلي بالمثابرة

- من المهم أن يواصل رائد الأعمال القيام بكل ما هو ضروري ليحقق النجاح يوماً بعد يوم، فهذا سيساعد على بناء عادات إيجابية تمكنه من تحقيق الأرباح على المدى الطويل.