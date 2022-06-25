تعمل منصة المراسلات الفورية الشهيرة واتساب WhatsApp على ميزة جديدة مفيدة للمستهلكين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

ووفقا لموقع "وابيتا إنفو" التقني والمتخصص في نشر تفاصيل النسخ التجريبية من واتساب والمزمع إطلاقها في وقت قريب فإن الميزة الجديدة ستسمح بإنشاء طلبات المنتجات على سطح المكتب.

ويقوم WhatsApp بتطوير ميزة تتيح للشركات إنشاء طلبات مباشرة من خلال محادثاتهم مع العملاء، وهي متوفرة في التحديث المستقبلي لـ WhatsApp beta لنظامي أندرويد Android وآي أو إس iOS وكذلك نسخة سطح المكتب من التطبيق Desktop.