اكتُشفت أكبر بكتيريا في العالم في جزر غوادلوب الفرنسية، على ما أعلنت دراسة نشرت في مجلة "ساينس" التي أوضحت أنها أكبر بخمسة آلاف مرة وذات تركيبة أكثر تعقيداً من أنواع الجراثيم الأخرى، ويمكن إمساكها بملقط الحاجبين.

يصل مقاس هذه البكتيريا المسماة "ثيومارغاريتا ماغنيفيكا" إلى سنتيمترين وتبدو وكأنها "رمش"، وهي قلبت راساً على عقب ما كان معلوماً حتى الآن في علم الأحياء الدقيقة، بحسب أستاذ علم الأحياء بجامعة الأنتيل أوليفييه غرو الذي شارك في إعداد الدراسة.

في مختبر الجامعة في فويول بمدينة بوانت-آ-بيتر، يعرض الباحث بفخر أنبوب اختبار يحتوي على خيوط بيضاء صغيرة. ويقول إن "رؤية هذه الجرثومة ممكنة بالعين المجردة"، وكذلك "إمساكها بالملقط!"، بينما يراوح متوسط حجم البكتيريا عادة بين ميكرومترين وخمسة ميكرومترات.

وتعود المرة الأولى التي رصد فيها الباحث وجود الميكروب في غوادلوب إلى العام 2009. ويروي أنه لم يظن "في البداية أنها بكتيريا لأن شيئاً يبلغ حجمه سنتيمترين لا يمكن أن يكون كذلك".

ولكن سرعان ما أظهرت تقنيات الوصف الخلوي بواسطة الفحص المجهري الإلكتروني أنها كائن بكتيري بالفعل. إلا أن حجمها كان يحول دون التأكد "من أنها خلية واحدة"، على ما يشرح البروفسور غرو، إذ أن البكتيريا تُعرَّف على أنها كائن حي دقيق وحيد الخلية.

وتوصّل عالم أحياء من المختبر نفسه إلى أن الجرثومة تنتمي إلى عائلة ثيومارغاريتا، وهي نوع بكتيري معروف يستخدم الكبريتيدات لكي ينمو. ويوضح البروفيسور غرو أن الدراسات التي أجرتها باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية في باريس بيّنت أنها من "خلية واحدة".

- "بطول جبل إيفرست" - بعد اقتناع الفريق بما اكتشفه، سعى إلى نشر نتائج ابحاثه للمرة الأولى في مجلة علمية، لكنّ المحاولة لم تثمر. ويروي عالم الأحياء: "قيل لنا إن اكتشافنا مثير للاهتمام ولكن تنقص المعلومات التي تجعلهم يصدقوننا"، وإن الدليل ليس قوياً كفاية من حيث الصورة.

وعندها دخل على الخط باحث ما بعد الدكتوراه الشاب من جامعة الأنتيل جان ماري فولان الذي اصبح لاحقاً المعدّ الأول للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس". ونظراً إلى عدم حصوله على منصب استاذ-باحث في غوادلوب، سافر الشاب البالغ 30 عاماً إلى الولايات المتحدة، حيث وظفّته جامعة بيركلي. وكان فولان يعتزم الإفادة من وجوده في هذه الجامعة لدراسة هذه "البكتيريا المذهلة" التي سبق له الاطلاع عليها.