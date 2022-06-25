طرحت الفنانة الجزائرية سعاد ماسي أجدد أعمالها الغنائية "ارسملي بلاد"، بشكل "فيديو كليب" من ألبومها الجديد.

وتمهد سعاد عبر العمل الجديد لإطلاق ألبومها الغنائي المنتظر "سيكوانا"، الذي يضم 11 أغنية، والمقرر طرحه رسميا 14 أكتوبر القادم، مرفق بجولة حفلات عالمية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والعالم العربي.

وتعد "ارسملي بلاد" أولى بشائر الألبوم العاشر في مسيرة سعاد ماسي، والذي يعقب النجاح العالمي الذي لاقى ألبومها الأخير "أمنية"، والذي توجت معه بعدة جوائز موسيقية عالمية من بينها لقب أفضل فنانة وأفضل ألبوم ضمن جوائز أديسون الهولندية، كأول فنانة عربية يتم اختيارها لنيل هذه الجائزة، والتي تكافئ أهمية جوائز الجرامي الأمريكية العالمية.

وتقدم سعاد ماسي في ألبومها الجديد "سيكوانا" وجبة موسيقية متنوعة بين الروك والكانتري والموسيقى الصحراوية والموسيقى الشعبية، في 11 أغنية مختلفة كتبت منها تسع أغنيات وتتعاون خلال الألبوم مع المنتج الموسيقي العالمي جاستن آدامز الذي تعاون مع رشيد طه وفرقة تيناروين وروبرت بلانت.