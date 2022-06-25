سلطت صحف إنجليزية اليوم السبت الضوء على أنباء موافقة نادي ليفربول على رحيل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريقه الأول لكرة القدم، في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، مؤكدة أن قرار بيع الفرعون المصري سيمثل صدمة كبيرة للجماهير وضربة قاسية للنادي الإنجليزي على حد سواء.

وأوضحت صحيفة (ميرور) أن محمد صلاح وليفربول أجريا محادثات بشأن عقد التجديد لعدة أشهر دون التوصل إلى اتفاق مرض بين الطرفين، ما أدى إلى تحرك الريدز إلى بيع اللاعب للاستفادة منه ماديا إذا تم تقديم عرض مناسب.

وأضافت أنه على الرغم من خسارته بالفعل للدولي السنغالي ساديو ماني الذي رحل إلى بايرن ميونيخ الألماني، إلا أن ليفربول قد ينتهي ببيع أحد نجومه البارزين وهم على استعداد للنظر في عروض بالمنطقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني لصلاح.

ورأت صحيفة (دايلي ميل) أن السماح لصلاح بالرحيل دون تجديد التعاقد يمثل ضربة كبيرة لليفربول، وذلك بعد أيام فقط من بيع ساديو ماني، ووسط اهتمام نادي ريال مدريد الذي بات في حالة تأهب الآن.

وأشارت إلى أن صلاح كان جزءا مهما للغاية في فريق يورجن كلوب منذ انضمامه إلى ليفربول عام 2017، وفاز الفرعون المصري بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتابعت أن صلاح سجل الموسم الماضي 31 هدفا وقدم 16 تمريرة حاسمة لليفربول في 51 مباراة بجميع المسابقات ولهذا يراقب ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي موقف صلاح وهم يفكرون في تقديم عرض للاعب المصري الدولي.

وأفادت بأنه يقال إن صلاح يطالب بأجر قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا إذا كان سيبقى في ليفربول، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في أرباحه الحالية التي تقل قليلا عن 240 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا التي يتلقاها فيرجيل فان ديك.

ولفتت إلى أن ليفربول جلب المهاجم داروين نونيز ولديهم أيضا ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو لكن خسارة صلاح ستظل مهمة للغاية من حيث خياراتهم الهجومية الشاملة.

وبدورها، رأت شبكة (توك سبورت) أن رحيل محمد صلاح يمثل صدمة كبيرة للجماهير، خاصة أن النادي كان في محادثات عقد مطولة مع الريدز لبعض الوقت مع إحراز تقدم حتى لو كان ضئيلا.

وذكرت أن المستفيدين الآن هم ريال مدريد الذي هزم رجال يورجن كلوب في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، مشيرة إلى أنه لم يتبق أمام صلاح سوى عام واحد على عقده حيث يسعى للحصول على صفقة جديدة ومكافأة لمواهبه المذهلة التي جعلته ينهي لقب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وأوضحت أن صلاح يكسب حاليا حوالي 240 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، لكن الانتقال إلى ريال مدريد سيضمن له بالتأكيد الصفقة الضخمة التي يرغب فيها والتي قد تكون آخر فرصة له للحصول على أجور كبيرة.

ولطالما كان ريال مدريد مهتما برجل تشيلسي السابق، ونظرا لحرمان النادي من فرصة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي جدد مع ناديه باريس سان جيرمان، فقد يسعى الآن وراء منافس أوروبي آخر.