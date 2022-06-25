نجحت مجموعة قراصنة معلومات في سرقة حوالي 100 مليون دولار مما يسمى باسم جسر العملات الرقمية، واستهدفوا ثغرة أمنية رئيسية في النظام البيئي للعملات الرقمية.

وذكرت شركة هارموني أن جسر العملات الرقمية التابع لها المعروف باسم هواريزون والذي يتيح للمستخدمين مبادلة العملات الرقمية بين شبكات البيانات التسلسلية "بلوك تشين" تعرض لعملية القرصنة

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة هارموني القول إنها بدأت التعاون مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطلب الشرعي لتحديد هوية القراصنة واستعادة الأموال المسروقة.

يذكر أن منصة هواريزون تتيح للمستخدمين تحويل العملات الرقمية بين عملتي إيثريوم وبيانينس، وأصبحت هذه المنصة الثالثة التي تتعرض للقرصنة منذ بداية العام الحالي.

وفي شباط/فبراير الماضي سرق قراصنة اكثر من 300 مليون دولار من جسر العملات المشفرة وورمهول. وفي آذار/مارس الماضي تعرض جسر العملات الرقمية رونين لعملية قرصنة خسر فيها حوالي 620 مليون دولار.

وبحسب باحثين في شركة تشين أنالاسيز، وصلت القيمة الإجمالية لعمليات القرصنة على منصات جسر العملات المشفرة إلى أكثر من مليار دولار قبل الإعلان عن عملية القرصنة على منصة هواريزون.