مواصلا التزامه بدعم مؤسسات الدولة وهيئاتها الكبرى في جهودها لطرح وتنفيذ مشاريع حيوية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية مجتمعه، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في صفقة تمويل مشترك مع البنك التجاري الكويتي وبنك وربة وبنك قطر الوطني لصالح شركة سبتكو العالمية، في إطار تنفيذها مشروع مرفق رقم 4 لإنتاج الحقول الجوراسية شمال الكويت بمنطقة الروضتين، وهو المعروف باسم (مشروع JPF-4) التابع لشركة نفط الكويت، حيث كانت شركة سبتكو العالمية قد فازت بالعقد منذ ديسمبر الماضي بقيمة 398 مليون دولار.



هذا، وقد جاءت مساهمة البنك في تمويل مشروع JPF-4 المهم لتحقق له أهدافه التنموية، علما بأنه سيرفع من معدل الإنتاج المحلي من النفط والغاز بمقدار 50 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، وكذلك 150 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم من الغاز الخالي من الكبريت، ما يسهم بدوره في زيادة الدخل القومي من الغاز والنفط.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الإدارة المصرفية التجارية في بنك الكويت الدولي (KIB) هشام المباركي: «يسرنا كثيرا في KIB أن نقوم بالتعاون مع شركة سبتكو العالمية، وهي أحد أبرز عملائنا ضمن القطاع النفطي، ونشارك ضمن هذه الصفقة التمويلية المهمة لتنفيذ أحد مشروعاتها الكبرى».



وأضاف المباركي: «نولي اهتماما عظيما لمساندة عملائنا من هذا القطاع على وجه الخصوص، باعتباره القطاع الرئيسي والمسؤول بالدرجة الأولي عن اقتصاد البلاد وضمان استقرارها المالي والأمني والمجتمعي، كما يشرفنا دائما أن نقدم كافة سبل الدعم لمشاريع الدولة التنموية والحيوية، ويكون لنا دور حيوي وبارز في تحقيق رؤية الكويت 2035 ونهضتها المنشودة عبر قيام تلك المشاريع».



الجدير بالذكر أن البنك لطالما كان له دور محوري في حركة الاقتصاد الوطني، منذ بداياته في 1973 حين كان من أوائل المساهمين في قيام الاقتصاد بالكويت عبر جهوده في تنمية القطاع العقاري، مواصلا نهجه الذي يرتكز على تحقيق التنمية المجتمعية إلى اليوم، ممثلا في استمراره بأداء دوره كمؤسسة وطنية بجدارة عبر مساهماته العديدة على الصعيد المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني والبيئي والثقافي وغير ذلك الكثير.