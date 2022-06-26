يواصل البنك الأهلي الكويتي دعمه لحملة التوعية المصرفية الشاملة «لنكن على دراية»، بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، لتسليط الضوء على حقوق وواجبات العملاء فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية. تهدف الحملة إلى توعية عملاء البنوك بشأن الاستخدام الأمثل للخدمات والمنتجات المصرفية مع تعزيز وعي العملاء بما عليهم اتخاذه من احتياطات للمحافظة على أموالهم وتجنب أي سوء استخدام للمنتجات والخدمات المصرفية أو الإخلال بالتزاماتهم، وكذلك الاستفادة مما تقدمه البنوك من خدمات لإدارة مدخراتهم بشكل سليم. كما تتناول الحملة النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية، وتوعية العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعريفهم بحقوقهم، وصولا إلى توضيح آليات تقديم الشكاوى بشأن الخدمات والمنتجات المصرفية وحماية حقوق العملاء. وقد صرح علي بو حمد، رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء في البنك الأهلي الكويتي قائلا: يعد الشمول المالي واحدا من العناصر المهمة لحملة «لنكن على دراية». ويؤكد البنك الأهلي الكويتي على أنه بإمكان العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول بسهولة إلى كافة منتجاته وخدماته المصرفية. ونحن في البنك الأهلي الكويتي ملتزمون ببناء مؤسسة تعمل على تبسيط الخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز ثقافة تجعل العملاء يشعرون بالراحة والتأقلم.