بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، مشيدا بما حققته قطر في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء.



كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولـجـمـهـورية كـرواتيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى الرئيس زوران ميلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير ببرقية تهنئة إلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية سلوفينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



وبعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.