كشفت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زوم عن تحديث المنصة لإضافة خصائص جديدة مثل المحادثة والترجمة كجزء من حزم اشتراكات سنوية جديدة.

يتم تقديم حزم الاشتراكات الجديدة كجزء مما يسمى "زوم وان" وتتيح الفئة الأساسية المجانية عقد اجتماعات يشارك فيها ما يصل إلى 100 شخص ولمدة تصل إلى 40 دقيقة وخدمة زوم شات للمحادثة الفورية وزووم وايت بورد للكتابة.

وتضم فئات الاشتراك المدفوعة إمكانيات متزايدة وأعلاها فئتي زوم وان بيزنس بلس، وزوم وان إنتربرايز بلس وتشمل أداة جديدة للترجمة.

وسيتم توفير أداة الترجمة الجديدة باللغة الإنجليزية و10 لغات أخرى منها الصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والإسبانية.

وقالت شركة زوم إنها حسنت آلية كتابة التعليقات النصية للاجتماعات وهو ما يعني أن المستخدمين سيتمكنون من رؤية التعليقات النصية أثناء حديث المتكلم مباشرة خلال الاجتماع، لتكون متاحة بالعديد من اللغات.

وقال جريج توم رئيس شركة زوم إن "التبسيط هو جوهر كل ما نقوم به".

وأضاف أنه مع تطور منصة زوم من تطبيق للاجتماعات إلى منصة اتصالات شاملة، أصبح من الواضح أن تقديم حزمة جديدة مثل زوم وان سيكون الخطوة التالية في تطور الشركة.

وقال "من خلال الجمع بين المحادثة المكتوبة والمحادثة الهاتفية والاجتماعات ولوحة الكتابة وغير ذلك في عرض واحد، نستطيع أن نقدم لعملائنا حلولا سهلة الإدارة، لكي يركزوا على موضوعات الشركة التي تستحق الجزء الأكبر من الاهتمام".