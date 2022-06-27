

في إطار دعمه المستمر لذوي الهمم، أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لحفل تخريج الدفعتين الثانية والثالثة للمتدربين من ذوي الهمم ضمن حملة «شركاء لتوظيفهم»، والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مؤخرا بالتعاون الإستراتيجي مع معهد البناء البشري، وقد أقيم الحفل تحت رعاية وزير الصحة د.خالد السعيد، وحضره نخبة من الديبلوماسيين والسفراء وأعضاء مجلس الأمة، وقيادات الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لتوظيف ذوي الهمم وإتاحة الفرصة للاندماج في المجتمع.



وتعليقا على هذه الفعالية أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك الأهلي المتحد نقيب أمين: الأهلي المتحد كان سباقا لدعم حملة شركاء لتوظفيهم منذ انطلاقها عام 2018، وذلك انطلاقا من إيمان البنك الشديد بأهمية هذه الحملة باعتبارها المبادرة الأولى من نوعها في الكويت التي تهدف إلى تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع كمساهمين في خطة الدولة الإنمائية.



وأعربت رئيس المسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي بالبنك الأهلي المتحد فاتن التميمي عن سعادتها برعاية البنك لهذا الحفل، موضحة أن البرنامج المجتمعي للبنك يهتم بمساندة كل شرائح المجتمع وعلى رأسهم إخواننا من ذوي الهمم، والذين يحتاجون إلى تكاتف مجتمعي وجهود مخلصة تساعدهم على التفاعل مع مجتمع مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع.