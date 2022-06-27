مفرح الشمري



بتوجيهات من وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي وبمتابعة من الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون فهد الغيلاني يواصل المخرج القدير جوهر الجويهل تصوير برنامج «البرق اليماني» وهو برنامج جلسات غنائية عدنية تنطلق اولى حلقاته يوليو المقبل على شاشة القناة الأولى والفضائية الكويتية.



البرنامج من إعداد بدر الدعي وإشراف طلال الهيفي ويشارك فيه نخبة مميزة من المطربين الكبار والشباب مثل المطرب السعودي د.عبدالرب ادريس والمطرب عبدالعزيز السيب والمطرب عادل الرويشد والمطرب ناصر المانع وآخرين.



«الأنباء» حضرت تصوير حلقة المطرب السعودي القدير د.عبدالرب ادريس في استديو 500 والتي عبر فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا البرنامج الغنائي، متمنيا ان تنال الأغاني التي غناها وحملت اللون العدني إعجاب المشاهدين.



وأكد د.عبدالرب ادريس لـ «الأنباء» ان علاقته بالكويت قصة حب وعشق لا تنتهي وتجمعه علاقات محبة وصداقة مع الكثير من المطربين والشعراء في الكويت.



وقال: من أجل حبي للكويت غنيت مجموعة من الأغاني القديمة حتى تكون في أرشيف مكتبة تلفزيون الكويت.



يذكر ان تلفزيون الكويت صور سهرة فنية مع المطرب والموسيقار د.عبدالرب ادريس ستعرض لاحقا من تقديم الإعلامية غادة رزوقي استعرض فيها أهم مراحل حياته في الفن مطربا وملحنا.