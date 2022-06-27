أصدر فريق الدفاع عن الفنانة رانيا يوسف بيانا رسميا لإعلان رفض القضاء المصري الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، الذي اتهم فيها رانيا بالسب والقذف، على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهما عقب بث الإعلان التشويقي لحوار بينهما أذيع مطلع العام الماضي، وتسبب في عدة ملاحقات قضائية للفنانة المصرية.



وأشار فريق الدفاع في البيان الصحافي، إلى انتصار رانيا في دعوى مطالبتها بتعويض يبلغ 5 ملايين جنيه، وجاء فيه: «انتصار قضائي جديد لموكلتنا الفنانة رانيا يوسف، حصل مكتبنا اليوم على حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية برفض دعوى التعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، والتي كانت مقامة من أحد الإعلاميين العراقيين ضد موكلتنا يدعي عليها قيامها بسبه وقذفه والتشهير به، حيث قضت المحكمة اليوم برفض الدعوى وعدم أحقية المدعي في دعواه».



يذكر أن الأزمة بين رانيا يوسف ونزار الفارس اشتعلت بعدما أصدرت رانيا بيانا رسميا عبر محاميها، للرد على الاتهامات الموجهة إليها عقب ظهورها وتصريحاتها المثيرة للجدل مع أحد البرامج التلفزيونية العراقية، ووجهت اتهاما لمقدم البرنامج وفريق الإعداد بالإخلال بميثاق الشرف الصحافي.