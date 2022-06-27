القاهرة - محمد صلاح



أقدمت الفنانة نجلاء بدر على خطوة جريئة بالظهور مجددا بفستانها المثير للجدل في الدورة الأخيرة من مهرجان الجونة للكشف عن أسباب اختيارها لهذا التصميم، واللافت أنها قامت بتغيير لون الفستان من الأسود للأحمر، كما استخدمت ضفيرة شعر طويلة لتغطية الجزء الشفاف، وقالت: تصميم الفستان يعالج أخطاء الجسم، و«بيخليني حلوة».



الفستان الذي أثار ضجة كبرى خلال الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بعدما تصور البعض أنه شفاف في مناطق متعددة بالجسم، تم الاحتفاء به في فيلم وثائقي عن الموضة في مصر، احتفالا بالذكرى العاشرة لنجاح وتطور إحدى مصممات الأزياء في مصر، وقالت نجلاء: «أي ست تلبس الفستان يعملها شكل للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم».



وتابعت: «أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو، هو لوحده عامل الجسم، فأي واحدة عندها ديفوهات في جسمها لو تلبس الفستان هيعملها شكل، هي دي النقطة أنا مش محتاجة يكون جسمي حلو.. الفستان هيخليني حلوة».