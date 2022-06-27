جدد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك الائتمان الاتفاقية المبرمة بينهما عام 2002 والتي أصدر بموجبها البنك سندات لصالح الصندوق بمبلغ 500 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار) للمساعدة في تلبية الطلبات الإسكانية بفائدة 2% لمدة 20 عاما. وبحسب الاتفاقية، يقوم بنك الائتمان بإصدار سندات لمصلحة الصندوق بقيمة 500 مليون دينار، على أن يصدر البنك لمصلحة الصندوق 20 سندا، وذلك خلال مدة 5 سنوات على أن تكون قيمة كل سند 25 مليون دينار، وتكون مدة التمويل 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار السندات. وأكد مدير عام صندوق التنمية مروان الغانم ان الاتفاقية هي في الواقع استمرار لجهود الصندوق بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية محليا من خلال مساهمته في عدد من المبادرات الاقتصادية المحلية، وأن هذه الاتفاقية تأتي بنفس الشروط التي تم الاتفاق عليها في المبادرة السابقة للبنك في عام 2002 بذات المبلغ. وأضاف الغانم أن الاتفاقية التي تشكل نحو 25% من رأسمال الصندوق المصرح به، والمدفوع بالكامل، تشكل أكبر تمويل قدمه الصندوق لتمويل مشروع من المشاريع التي تدخل بنطاق عمله على السواء محليا او خارجيا، هو ما قدمه الصندوق للقطاع الإسكاني في الكويت من صافي إيراداته السنوية منذ عام 2003، حيث تقدر قيمة مساهماته محليا بنحو مليار دينار.