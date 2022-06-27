نظم النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون ولأول مرة دورة مدربين للمستوى الأول بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 18 دارسا من الرجال والسيدات.

وحاضر في الدورة الاسباني فسنت والسنغافوري يوجين، حيث تناولا خلال المحاضرات الشرح النظري والعملي لأهم القوانين الدولية الأخيرة والتي صدرت عن الاتحاد الدولي للترايثلون، وطرق التدريب الحديثة.



من جانبه، أشاد محمد حيدر نائب رئيس النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون، بإقامة الدورة الأولى محليا لمدربي اللعبة المستوى الأول، وقال ان إقامة هذه الدورة تؤكد السير الحثيث لمجلس إدارة الاتحاد في سبيل تطوير اللعبة من كافة الجوانب، ولعل الجانب التدريبي أحدها ويعتبر من أساسيات التطوير.