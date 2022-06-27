هادي العنزي



تغلب القادسية على العربي القطري 24-16 في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة الأندية الآسيوية الـ 24 لكرة اليد، والمقامة حاليا في مدينة حيدر آباد بالهند، ليتأهل الأصفر عن جدارة واستحقاق إلى الدور نصف النهائي، بعدما جمع 5 نقاط متصدرا المجموعة الأولى وينتظر صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية، فيما حل العربي القطري ثانيا بـ 4 نقاط، وحل النور السعودي في المركز الثالث بـ ٣ نقاط بعد فوزه على تي سبورت الهندي ٤٠ - ٣٣.



ويلتقي الكويت مع مس كرمان الإيراني في الثالثة والنصف عصر اليوم ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وليس أمامه سوى الفوز ليضمن تأهله كثاني المجموعة، بقيادة مدربه الوطني هيثم الرشيدي، الذي تولى المهمة بعد إقالة البرتغالي باولو بيريرا.



وبالعودة إلى مواجهة القادسية والعربي، دخل الأصفر برغبة واضحة لتحقيق الفوز، مستفيدا من الحالة النفسية لخصمه الذي ضمن التأهل مسبقا بـ 4 نقاط، واعتمد المدرب الوطني وليد فيروز طريقتين لدفاع الأصفر 5-1و6-0 للحد من خطورة لاعبي الفريق القطري، وتمكن من تسيير مجريات الشوط الأول وفق ما يريد، بفضل اختراقات مبارك الخالدي، وتألق الحارس المغربي ياسين الإدريسي، ليخرج الأصفر متقدما بفارق 3 أهداف (11-8).



وواصل لاعبو الأصفر أفضليتهم دفاعا وهجوما في الشوط الثاني، ليوسعوا الفارق إلى 5 أهداف في منتصف الشوط، ولم يعطوا المدرب هاني الفخراني ولاعبي «العربي» أي فرصة للعودة إلى المباراة، ولعل أبرز ما امتاز به الأصفر الروح العالية، والتزام اللاعبين بتكتيك فيروز، لتدين له الأفضلية المطلقة في المباراة الحاسمة، ويخرج فائزا بفارق 8 أهداف.