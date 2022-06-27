دعا تجمع دواوين الكويت، أهل البلاد عامة، إلى حسن اختيار أعضاء مجلس الأمة الجدد في الانتخابات النيابية المقبلة والاستفادة من التجارب السابقة و«اختيار من يمثلنا لا من يمثل علينا».



وقال التجمع في بيان أصدره رئيس التجمع فهد عبدالرحمن المعجل، نيابة عن أعضائه، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: إن على الجميع استحضار السلوك الخاطئ لبعض من وصل إلى المجلس في السابق حيث أدى ذلك إلى انحراف حاد في معالجة كافة الملفات المهمة وعدم حسمها من قبل السلطتين، مشددا على أنه لا يمكن توقع نتائج وإنجازات إن استمر نفس النهج والأسلوب في اختيار أعضاء مجلس الأمة.



وفي حين تمنى التجمع رؤية دماء جديدة ترعى الدستور وتحترمه وتدفع إلى مسيرة عمل نيابي مثمر، طالب بحكومة قوية وفاعلة لديها خطة عمل واضحة محددة الوقت والأهداف.



وهذا ما جاء في البيان:



يهديكم «تجمع دواوين الكويت» أطيب تحياته وأصدق أمنياته، راجين من المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.



لقد تابعنا باهتمام بالغ يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022 كلمات صاحب السمو الأمير، وسمو ولي العهد، حفظهمم الله ورعاهم، وما تضمنته وبحكمة الراعي المسؤول عن رعيته، ونظرة المتفحص لحقائق الأمور، وكما عهدناه من حكام هذه البلاد في الظروف التي تفرض نفسها عندما تكون البلاد أحوج ما تكون اليهم، وما طرحوه، حفظهم الله، من توجهات وتوجيهات، حيث إننا نمر بمرحلة بالغة الدقة وتتطلب وحدة الصف ووضع مصلحة الكويت الغالية فوق كل اعتبار.



وأضاف البيان أن «تجمع دواوين الكويت» وبصفته مكونا من مكونات المجتمع الكويتي بمختلف أطيافه، وبما اننا على مسافة قريبة من مرحلة انتخابية جديدة لأعضاء جدد لمجلس الأمة، فإننا نتوجه اليوم بهذه الرسالة إلى أهل الكويت عامة بحسن الاختيار مستقبلا لمن يمثلنا والاستفادة من تجاربنا السابقة واختيار من يمثلنا (لا من يمثل علينا)، وأن يستحضر الجميع السلوك الخاطئ لبعض من أوصلناهم في السابق فأوصلونا إلى ما نحن فيه من تشكيك في الولاء والانتماء واختلافات في الرأي، أدت إلى الانحراف الحاد في معالجة ملفات وقضايا بالغة الأهمية وعدم حسمها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، (فلا يمكن أن نتوقع نتائج وإنجازات إن استمر نفس الـــنهج والأسلوب في اختيار من يمثلنا).. وكفانا إساءة للكويت ولديموقراطيتها!



وأضاف البيان: نرجو ألا نعود إلى ما كنا عليه في علاقة السلطتين في المجلس السابق، وكما ذكر في خطاب القيادة السياسية: «لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث»، فنحن نتمنى أن نرى دماء جديدة ترعى الدستور وتحترمه، وتلتزم بالقانون، وتدفع إلى مسيرة عمل نيابي مثمر من التشريع البناء والرقابة المخلصة والمحاسبة الأمينة لأداء الحكومة، بعيدا عن التأزيم والشخصانية والأجندات الخاصة، وتسهم في تعزيز الديموقراطية والمحافظة عليها وعلى هيبتها ووقارها، وتطوير مسيرة الإصلاح والتنمية في جميع المجالات.



مع الالتزام بدستور البلاد واحترام قوانين الدولة، قولا وعملا وسلوكا.



فلنعن قيادتنا السياسية ونرد التحية بأحسن منها عن طريق حسن الاختيار، واضعين مصلحة الكويت فـــوق أي مصلحة أو اعتبار.



كما نرجو أن نرى حكومة قوية وفاعلة، لديها خطة عمل واضحة محددة الوقت والأهداف لا تتغير بتغير الأشخاص، قادرة على تحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت ومعالجة السلبيات وتحمل ومواجهة مسؤوليات ومتطلبات المرحلة المقبلة، ضمن إطار من التعاون والإنجاز مع مجلس الأمة، لترجع الكويت لسابق عهدها مثالا يحتذى به ومتميزة في جميع المجالات، وكفانا إضاعة الوقت، ولننظر لمن حولنا لنرى إلى أين وصلوا وأين نحن!



داعين المولى عز وجل أن يهدي نفوسنا وأن يؤتيها تقواها ويزكيها فهو خير من زكاها، وأن يلهم الجميع سبل الحكمة والرشاد.

حفظ الله الكويت وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه.