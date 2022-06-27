القاهرة - هناء السيد



شاركت ممثلة الكويت - الباحثة الإعلامية في قطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام شوق الشويع والباحث الإعلامي عبدالرحمن العسعوسي، في أعمال الاجتماع الرابع لفريق الخبراء المعني بتحديث وتقييم خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة.

مدير العمليات الإعلامية بوزارة الإعلام السعودية تركي العمري، كما شارك خبراء وممثلو الأجهزة الإعلامية العربية، وحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.



وذكرت الشويع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الكويت أبدت ملاحظاتها فيما يخص مرئيات وملاحظات حول المنظومة الديبلوماسية الرقمية ومقترح تأسيس مجموعة الإعلاميين العرب، مضيفة أن الكويت أعلنت استضافة الاجتماع الأول للفريق المتخصص بالإضافة إلى تشكيل فريق يسهم في تصميم هذا المقترح، كما تقدمت الكويت بمقترح مشروع إطلاق الموقع العربي المعلوماتي بعدة لغات عبر شبكات الإنترنت يشمل جميع المعلومات والمعرفة عن جامعة الدول العربية.



وأكدت أهمية الاجتماع لمناقشة مرئيات ومقترحات الدول العربية لتوحيد الرؤية حول الإعلام العربي، مثمنة دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ضرورة البحث عن أنجع الآليات الكفيلة بمواءمة خطة التحرك الإعلامي وفق تصور واقعي ومتناسق ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار التطورات الإقليمية والدولية.



وحول نصرة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، قالت الشويع إن الكويت تؤيد كل الإجراءات المتخذة من قبل دعم القضية الفلسطينية والوقوف معها ومساندتها في جميع الأحوال.



من جانبه، أكد رئيس الاجتماع - مدير العمليات الإعلامية بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية تركي العمري، أهمية توحيد الخطاب الإعلامي العربي وتعديل المصطلحات الخاصة بالقضية الفلسطينية وهو مقترح مقدم من دولة فلسطين، مضيفا أن هناك مقترحا مصريا لتأسيس مجموعة إعلامية عربية، وكذلك مقترح مقدم من الأردن، مشيدا بجميع المقترحات والرؤى لدعم منظومة العمل الإعلامي العربي.